L'hospitalité défiée par les migrations : un colloque à Goutelas

C'est au Centre culturel de Goutelas, à Marcoux près de Boën, que l'émission "Tous ensemble" est réalisée cette semaine. Vincent Berthet y est accueilli par Grégory Diguet, qui est devenu depuis peu le directeur du Centre, et Sarah Wassermann, responsable de la communication.

Ils présentent ensemble le colloque largement ouvert à tous "l'hospitalité défiée par les migrations". qui aura lieu au chateau de Goutelas du 3 au 5 octobre.

L'entrée en est gratuite et il est possible, en fonction des contraintes des uns et des autres d'y prendre part seulement à certains moments.

Pour tout contact ou information, 04 77 97 35 43.



