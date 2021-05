L'humoriste Charles Nouveau : la force tranquille

Adolescent, il se passionne pour le stand-up américain et la comédie. Cependant il ne se lance pas tout de suite dans l’humour et commence par travailler dans des agences de publicité, après avoir obtenu un bachelor en relations internationales et un master en publicité. Mais en 2014, il décide de changer de voie et abandonne sa carrière dans la publicité et tente sa chance avec le Swiss Comedy Club. Son sketch où il fait une imitation des commentateurs sportifs lui vaut d’être remarqué par un responsable d’une chaîne de télé : Teleclub Sport, où il va commenter les matchs de foot.

En 2016, il fait partie de la saison 9 du Jamel Comedy Club et à la fin de l’année il joue au Montreux Comedy Club. Par la suite il vient également régulièrement, à Paris, faire les premières parties de plusieurs humoristes : Blanche Gardin, Thomas VDB, Verino.

En 2017, il crée Le Petit Débat, une web série où il traite de l’actualité avec de jeunes enfants, qui jouent les experts. La même année, il se lance en montant sur scène pour jouer son premier one-man-show : Joie de vivre, qui rencontre un certain succès. Son talent est récompensé par le prix SACD du Festival d’Humour de Paris en 2018. Surfant sur sa réussite, Charles Nouveau remonte sur scène, en 2019, avec Hors Jeu et continue à jouer en parallèle Joie de vivre.