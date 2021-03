L'humoriste Redouanne Harjane, de la musique au cinéma en passant par le théatre

Né en France en 1984, Roudanne Harjane intègre le conservatoire de théâtre de Metz à 12 ans. Il quitte le domicile familial ainsi que le collège à 15 ans et intègre la troupe du théâtre Universitaire de Metz sans diplôme à l'âge de 16 ans. À 18 ans il passe le concours d'entrée pour l'école de Jazz de Nancy (La M.A.I). Il poursuit son aventure artistique à Paris en intégrant les célèbres Cours Simon. À 23 ans il part pour un voyage initiatique de 5 mois à travers l'Inde et le Népal. Il écrit par la suite son premier spectacle "Le Diable et la Tempête". Depuis plus de dix ans il se produit à travers la France ainsi qu'à Paris sur les scènes de L'Olympia, Le Théâtre de l'Atelier, Le Théâtre de Dix Heures, La Nouvelle Ève, Le Comedy Club, L'Européen, à l'international en Suisse et en Belgique et en anglais à Londres et à NewYork. Il quitte le domicile familial ainsi que le collège à 15 ans et intègre la troupe du théâtre Universitaire de Metz sans diplôme à l'âge de 16 ans. À 18 ans il passe le concours d'entrée pour l'école de Jazz de Nancy (La M.A.I). Il poursuit son aventure artistique à Paris en intégrant les célèbres Cours Simon. À 23 ans il part pour un voyage initiatique de 5 mois à travers l'Inde et le Népal. Il écrit par la suite son premier spectacle "Le Diable et la Tempête". Depuis plus de dix ans il se produit à travers la France ainsi qu'à Paris sur les scènes de L'Olympia, Le Théâtre de l'Atelier, Le Théâtre de Dix Heures, La Nouvelle Ève, Le Comedy Club, L'Européen, à l'international en Suisse et en Belgique et en anglais à Londres et à NewYork.

Âgé de 34 ans, Redouanne Harjane est passé par la scène du « Jamel Comedy Club »: Aujourd’hui, il mélange, absurde, non-rire et chansons à travers ses spectacles. Redouane Harjane est ce qu’on peut appeler un artiste au pluriel. Il passe de la musique, au chant, transitant par le cinéma et le rire. « La scène ! C’est ce qui me procure le plus de plaisir instantanément. Je ne suis pas humoriste dans le sens où ce n’est pas ma volonté première que de faire rire. Le but c’est d’amener une réflexion. Rire pour rire, ça se résumerait à me consommer et m’oublier. J’essaie d’être hors des sentiers, d’avoir un discours, de faire réfléchir les gens en riant. Les pousser à être le plus ouvert possible aux autres, être curieux, lire, j’essaie de développer un humour qui empêche l’assombrissement. » Redouanne Harjane