L'Imagerie de Lannion vous en met plein la vue !

L'Imagerie de Lannion vous propose tout au long de l'année diverses expositions, stages, conférences ou encore résidences d'artistes. Eric Bouttier y est depuis un peu plus d'an, directeur artistique. Une belle occasion de revenir sur son parcours, ses passions et sur les dernières expositions de L'Imagerie. Un entretien réalisé par Arthur Roudaut.



Pour plus d'infos : https://galerie-imagerie.fr/