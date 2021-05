l'importance de la figure d'attachement avec les enfants

Frédérique Le Goff

Psychopraticienne et coach parentale (elle accompagne les enfants, adolescents et parents en cabinet), Frédérique Le Goff forme des professionnels de l'enfance et anime des ateliers de parents et des conférences sur la parentalité.Ce qui l'anime aujourd'hui : aider les parents à prendre soin de leurs enfants, tout en gardant - ou retrouvant - leur âme d'enfant, leur joie de vivre et leur spontanéité.Rendez-vous sur son site pour en savoir plus et par mail à fredelegoff@yahoo.fr>.