L'imprescribilité de la Clause de Conscience

Le professeur Emmanuel Sapin est Professeur de médecine et chef du service de chirurgie pédiatrique et néonatale au CHU de Dijon, spécialiste de chirurgie fœtale et il est notamment co-auteur de la première chirurgie in utero en europe.

La tribune importante qu’il signait ce 16 février dans le Figaro concernait l‘autorisation de l’interruption médicale de grossesse jusqu’au 9ème mois pour un motif de « détresse psychosociale », et appelant les parlementaires à bien mesurer les conséquences d’une telle décision.