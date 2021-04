L'inauguration d'Explora

Explora, ce sont deux espaces : ExploraLab à l'intérieur d'un bâtiment de 400 m2, ancien local industriel très habilement réaménagé et ExploraPark, en plein air.

Faire de la science, à tous âges et quelles que soient sa culture et ses connaissances, un beau projet !

Ce projet est porté depuis des années par l'équipe de la Rotonde, associée à l'Ecole de mines de Saint-Etienne. Guillaume Desbrosse, le directeur et Céline Neau, la médiatrice en charge d'Explora, nous en expliquent le fonctionnement et les ambitions. Gaël Perdriau, Marc Chassaubéné et Samy Kéfi-Jérome, les élus qui ont porté ce projet depuis des années se réjouissent de le voir aboutir, dans un quartier en pleine transformation !

© RCF 42 /Photos / Gaël Perdriau, Marc Chassaubéné et Samy Kefi-Jérome, Céline Neau et Guillaume Desbrosse.