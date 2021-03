L'inauguration de l'Institut Pasteur de Paris

Avec les technologies et la surmédiatisation, c'est un phénomène de société qui fait énormément parler de lui... Et pourtant, les "fake news" ne datent pas d'aujourd'hui... Louis Pasteur en a justement fait les frais à la fin du 19ème siècle, victime du discrédit de certains scientifiques, abusant à son encontre d'arguments et raisonnements fallacieux.