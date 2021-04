L'indépendance, un combat permanent !!!

"ça bouge ici !!!" reçoit Sylvain Canot et Ophélia Maréchal, tous deux co-présidents des théâtre indépendants d'Avignon, ils font le point sur la situation culturelle et sur l'éventualité du festival Off.

Au téléphone nous avons Elyse Martinez responsable régionale de l'APf qui vient nous parler de la situation de cette association.