L’intelligence artificielle est souvent vue comme un outil au service des pays riches, des joueurs d’échec ou des financiers. Elle a en fait d’intéressantes applications dans le domaine agricole et cela aussi bien dans les pays en voie de développement que les autres. L’appel de Rome, de février dernier, engage ses signataires à un développement éthique de cette intelligence artificielle. Ses applications pour lutter contre l’insécurité alimentaire et nutritionnelles ont été illustrés lors d’une réunion de haut niveau avec la FAO, le 24 septembre. Par exemple avec le portail en libre accès par la productivité de l’eau de la FAO et le système d’indice de stress agricole également développé par l’agence de l’organisation des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture.