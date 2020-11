Lors du premier confinement, un nombre important de coachs sportifs et de ressources diverses avaient été mises en ligne pour permettre à tous de pratiquer au moins un peu d’activité physique. L’assiette à penser sort un peu de l’assiette et se penche cette semaine sur l’expertise collective livrée par les chercheurs de l’INSERM sur l’intérêt de l’activité physique sur des pathologies chroniques, de l’obésité à l’asthme. Les preuves sont là : tant en prévention qu’en soutien aux traitements, l’activité physique est cruciale. Plus facile à maintenir quand elle est imprégnée dès l’enfance dans la vie quotidienne, elle peut aussi se construire à tout âge.