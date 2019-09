L'obésité en France

Le monde grossit ! Et la France n'est pas en reste, avec 40 % de la population trop de grosse. Pourquoi le surpoids progresse-t-il de manière aussi inquiétante ? Qui sont les personnes les plus touchées ? Comment lutter contre l'obésité ? On fait le point cette semaine en compagnie de Pascale et Pierre Besnard de l'UFC Que Choisir de la Sarthe.