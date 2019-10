L'obésité, une vraie maladie

Le professeur Blandine Gatta Cherifi, endocrinologue et responsable du Centre Obésité Nouvelle Aquitaine ainsi que le dr Maud Monsaingeon Henry nous expliquent ce qu'est précisément l'obésité et le surpoids d'un point de vue médical, quelles sont les différentes spécialités qui interviennent dans le traitement et comment les patients gèrent leur maladie.