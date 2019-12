L'obsolescence programmée, voire organisée

Les fabricants conçoivent-ils des produits à la durée de vie volontairement limitée, afin d’inciter le consommateur à se rééquiper plus souvent ? Difficile de l’affirmer. En revanche, chacun constate régulièrement, au quotidien, diverses pannes sur ses équipements high-tech ou électroménagers, qui interviennent plus ou moins tôt dans la vie du produit. Trop souvent, réparer ne vaut pas le coup, et c’est l’appareil complet qui part au mieux au recyclage, ou pire à la poubelle. L’UFC-Que Choisir se mobilise sur le sujet.



Les explications de Quentin Clément de L'UFC Que Choisir. il est au micro de Françoise Grimard.