L'ocytocine, hormone de la fidélité

Connaissez-vous l’ocytocine ? C’est une hormone extraordinaire qui a causé de nombreuses surprises au cours de sa longue histoire.

Elle est impliquée dans de multiples réflexes d’éjection, mais joue aussi un rôle dans les émotions et les comportements. En plus d'être considérée comme l'hormone de l'amour, de l'attachement et de la socialisation, cette petite hormone coquine serait aussi l'hormone de la fidélité.