La "Band à Maurice" de Planfoy avec Frantz Carton

Basée à Planfoy et rassemblant plus de 25 musiciens venant de tout le Pilat, la Band'à Maurice, héritière de l'harmonie municipale, propose une musique festive et joyeuse et anime de très nombreuses manifestations dans toute notre région !

Convivialité, goût pour les musiques populaires d'aujourd'hui, volonté de progression dans la qualité, la Band'à Maurice réjouit celles et ceux qui y participent et tous ceux à qui elle apporte son enthousiasme et sa bonne humeur !

Une réalisation de Jo Malochet.

https://www.youtube.com/watch?v=NYmJvuHxMQY