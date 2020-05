La Banque Alimentaire pendant le confinement

Ils ont continué à rassembler et à distribuer des vivres pendant tout le confinement.

La Banque alimentaire a assuré son rôle auprès des plus démunis et à même remplacer au pied levé des associations en difficultés.

Dans cette émission Tous Ensemble, Gérard Ribeyron Président de la Banque Alimentaire de la Loire nous racontera ces 2 mois passés.

Puis Samy Kéfi-Jérome, Vice-président de la Région délégué aux Politiques sociales, à la Politique de la ville et à la famille nous présentera l'opération Région Solidaire qui vient en aide aux banques alimentaires.