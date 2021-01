La belle histoire de France

Fondateur du Chrono des Nations, et président d’Emmaüs Vendée

Agriculteur , ancien président de la FNSEA de 1992 à 2001, Luc Guyau est également le cofondateur et le président honoraire de l’association TerrEthique, destinée à sensibiliser le grand public en matière d’agriculture, d’alimentation et de gestion des ressources naturelles. C'est donc tout naturellement qu'il vient régulièrement parler du monde agricole sur l'antenne de RCF Vendée.

Délégué diocésain du Secours Catholique, chaque semaine il vous invite à une reflexion sur les plus démunis.

Hervé Louboutin

Figure journalistique de l'Ouest et ancien patron de presse du Nouvel Ouest, Hervé Louboutin a fait ses premières armes à la rédaction yonnaise de Presse-Océan en 1977 et s'est engagé fortement dans la création du Puy-du-Fou. Écrivain, passionné par Chateaubriand et Julien Gracq, il est le fondateur du prix littéraire Combourg-Chateaubriand.