La Bienveillance aujourd'hui

Didier Schindler

Psychothérapeute formé au psychodrame, à la respiration holotropique, aux techniques de massage et à la sophrologie, Didier Schindler pratique depuis de nombreuses années la danse et la peinture comme outils de connaissance et d’épanouissement personnel, et propose des ateliers et stages.Considérant le processus thérapeutique dans la globalité de l’être humain, corps-cœur-mental-esprit, il reçoit en séances individuelles enfants, adolescents, adultes et couples, et intervient également en milieu institutionnel dans le cadre de la formation, notamment en milieu hospitalier.