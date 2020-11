La biomasse, une énergie d'avenir?

"Biomasse", un mot qu'on entend souvent. Mais savons-nous ce qu'il signifie ? Cette semaine devait avoir lieu à Manchester la 10e conférence Biomass to power ("Biomasse pour l’énergie") et des conférences et colloques sur ce thèmes sont régulièrement organisées. Qu’est-ce que la biomasse ? L’énergie qu’elle produit peut-elle constituer un élément de réponse au défi écologique ? Est-ce une énergie verte ? Réponses de Nicolas Milko, co-fondateur d’Élécocité, un fournisseur d'électricité d'impact éco-citoyen.

"faire un pas de plus"

Chaque semaine dans COMMUNE PLANÈTE, l'invité(e) sélectionne un texte qu'il veut partager avec les auditeurs. Nicolas Milko a choisi un extrait de l'encyclique du pape François sur l'écologie, Laudato Si' : "Cette invitation à faire un pas de plus, à faire un effort, est indispensable." Lui qui travaille dans l'énergie depuis une quinzaine d'années considère que ce que l'on fait aujourd'hui "ne suffit plus". "Il faut rentrer un peu plus sur ces questions d'énergie, comprendre et s'approprier ces enjeux-là".

"Dans certains pays, il y a des exemples positifs de réussites dans les améliorations de l’environnement... En même temps, une écologie superficielle ou apparente se développe, qui consolide un certain assoupissement et une joyeuse irresponsabilité. Comme cela arrive ordinairement aux époques de crises profondes, qui requièrent des décisions courageuses, nous sommes tentés de penser que ce qui est en train de se passer n’est pas certain. Si nous regardons les choses en surface, au-delà de quelques signes visibles de pollution et de dégradation, il semble qu’elles ne soient pas si graves et que la planète pourrait subsister longtemps dans les conditions actuelles.

Ce comportement évasif nous permet de continuer à maintenir nos styles de vie, de production et de consommation. C’est la manière dont l’être humain s’arrange pour alimenter tous les vices autodestructifs : en essayant de ne pas les voir, en luttant pour ne pas les reconnaître, en retardant les décisions importantes, en agissant comme si de rien n’était."

Pape François, encyclique Laudato Si' (par. 58 et 59)

Qu'est-ce que la biomasse ?

La biomasse est "un sujet complexe", explique Nicolas Milko. "Jusqu'à maintenant, globalement, on produisait notre énergie avec notre sous-sol - et dans le sous-sol, on avait du gaz, du charbon, du pétrole... Et

effectivement, lorsqu'on utilise notre sous-sol, on vient libérer dans l'atmosphère un CO2 qui date de plusieurs millions d'années."

Le principe de la biomasse c'est d'exploiter "plutôt notre sol", dans le but de limiter l'impact des émissions de CO2 dans l'atmosphère. Et donc d'exploiter les végétaux pour produire de l'énergie.