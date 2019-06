La Bonne Tranche - 20 juin 2019 à 12:00

Tous les jours de la semaine à 12h00 et 23h00

Votre nouveau rendez-vous quotidien de 12h à 13h. Nicolas Demoulin, en direct, animera cette heure articulée autour de l'information, des chroniques de service et de proximité. On y parlera notamment cinéma, mais aussi cuisine ou encore musique. Chaque jour également, un édito. S'informer, découvrir la richesse et les talents de nos régions, tout en se divertissant. Une heure à déguster sans modération.