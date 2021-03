La Boucle Verte de la Ligue contre cancer

La ligue contre le cancer organisait dimanche dernier la boucle verte contre le cancer à Saint-Etienne. Bougeons-nous les fesses, c'est le slogan vigoureux de Mars bleu, un mois d'actions de sensibilisation autour de la prévention du cancer colorectal, le deuxième cancer en terme de décès, un cancer qui peut être prévenu avec un test simple à renouveler tous les deux ans pour les plus de 50 ans. Dans le respect des règles sanitaires, plusieurs centaines de marcheurs et de coureurs ont parcouru la boucle verte qui relie la Terrasse à Bellevue en 11 kms sur les hauteurs de la ville.

Rencontre matinale avec les organisateurs et les participants de cette première édition, un grand succès très encourageant pour la santé de nous tous.

Une réalisation technique de Jean-Marc Chazot.