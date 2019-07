La Cabane au Piaf : un Bed & Breakfast à oiseaux... et pas que !

Créé enj 2013, La Cabane au Piaf est un véritable bed and breakfast à oiseaux. A la carte : on y trouve des graines ou des boules de graisses déstinées aux mésanges, rouges gorges et autres volatiles.

Et pas seulement ! Les écureuils, les hérissons ou encore les chauves-souris peuvent aussi y trouver domicile.

Du Palais Bourbon jusqu'aux parcs de l'armée, les nichoires et les mangeoires de Bruno Dulong, ebéniste, ont la côte.