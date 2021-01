La canette de boisson, un emballage 100 % recyclable et à l'infini

Les canettes de boisson sont parmi les emballages alimentaires les mieux collectés et triés mais il reste encore un peu de chemin à parcourir selon la dernière enquête du programme " chaque canette compte " qui oeuvre depuis 10 ans pour plus de recyclage en s’appuyant sur les caractéristiques intrinsèques de ces canettes en france : l’aluminium recyclable à l’infini, léger et pour l’essentiel produit en France.