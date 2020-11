La caravane de la mémoire (2/40)

Le mouvement est au centre de cette émission avec l'oeuvre et le travail de Etienne-Jules Marey. Il est, entre autres, l'inventeur en 1882 du fusil photographique et de la « chronophotographie ». Mais pourquoi parler de lui pour aborder la lutte contre Alzheimer ? Anne Bramard-Blagny et France Mourey vont tout vous expliquer avec cette émission consacrée à un projet né à l'abbaye de La Prée.