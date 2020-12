La caravane de la mémoire (3/40)

Quel lien entre musique et cerveau ? La musique et la danse, sont-elles des thérapies non médicamenteuses efficaces pour les patients atteints de la maladie d’Alzheimer ?



Pour répondre à ces questions les invités seront : Philippe Amouyel, directeur de la Fondation Alzheimer ; Hervé Platel, chercheur de l’Inserm

de Caen ; Philippe Saillant, président de l’institut du cerveau et de la moëlle épinière et Emmanuel Bigand chercheur au CNRS.



Ils sont au micro de Anne Bramard Blagny et France Mourey.