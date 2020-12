La caravane de la mémoire (4/40)

La danse et la musique : deux remèdes pour ne pas vieillir. Anne Bramard Blagny a recueilli les témoignages de Willy et Rosette.



Lui se souvient parfaitement des origines de sa maladie et y fait face avec les rythmes de la musique, elle perd progressivement la mémoire mais revit en esquissant des pas de danse.