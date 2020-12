La caravane de la mémoire (6/40)

La parole est donnée à Carolina Udoviko, chorégraphe et professeur de tango d'Argentine, elle nous explique le pouvoir de cette danse sur les personnes âgées, elle introduit la notion de « mémoire du corps » ; Séverine Samson, professeur de psychologie cognitive et neuropsychologie vient compléter cette réflexion autour des liens musique, danse et mémoire.