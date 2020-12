La caravane de la mémoire (7/40)

On continue de faire le point sur les recherches autour des thérapies qui utilisent la musique et la danse, notamment le Tango pour soigner les maladies neurodégénératives. L'invité du jour est Danielo Spada, chercheur italien de l'université de Pavie. Nous aurons également l'histoire de Samuel, victime d'un accident cérébral et sauvé par la musique.