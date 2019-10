La chimie, des pesticides aux engrais marins

Vous revenez aujourd’hui sur le malaise des agriculteurs et vous allez nous parlez de chimie

Oui parce que ce malaise et mal-être montrés par les manifestations d’hier doivent interroger le modèle actuel où l’industrie chimique a sa part

Les agriculteurs sont inquiets pour trois raisons :

1. les conséquences du Ceta, le traité de libre-échange avec le Canada, qui va amener une nouvelle concurrence d’outre atlantique, sans les contraintes sociales de l' Europe. Alors que déjà, malgré leur course à la productivité, ils ont des coûts de production qui peuvent être inférieurs au coût du marché, comme celui du boeuf en ce moment,

2. ils sont pointés pour leur utilisation encore trop massive de pesticides et

3. ils sont angoissés par les restrictions de l’eau cet été qui ne sauraient que se reproduire. Trois bonnes raisons qui engagent à changer de modèle. D’autant qu' ils sont aussi subventionnés...

Alors ne devrait-on pas préférer des subventions ciblées pour faire des écrans de biodiversité autour de toutes habitations et des aides substantielles à la conversion bio pour amorcer véritablement un changement ?

Et De passer de la chimie classique à la chimie verte ?

Nous y voilà parce que effectivement les pesticides c’est de la chimie, laquelle doit faire sa révolution.

L’actualité nous le confirme : il faut aussi prendre de la distance globalement avec une certaine industrie chimique qui a beaucoup accompagné l’agriculture. .

L’incendie de Lubrizol, à Rouen, nous rappelle Seveso, ce village italien, sur lequel le 10 juillet 1976 s’abat un nuage d’herbicides = résultat : 3000 animaux domestiques morts, 70000 bêtes d’élevage abattues et près de 200 personnes intoxiqués gravement.

Depuis, la directive européenne Seveso s’applique à 700 usines en France dit de « seuil haut ».

L’Anjou en compte quatre :

un fabricant de principes actifs entrant dans la composition de médicaments (- Zach Systeme) à Avrillé - un distributeur d'explosifs pour les carrières et les démolitions à Saint Crespin sur Moine, le port aux pétroles de Bouchemaine aujourd’hui en voie de démantèlement Et à Montreuil Bellay, (Phyteurope) une usine de production d’herbicides, insecticides, fongicides pour les professionnels agricoles…

La chimie est omniprésente et a contribué à des avancées majeures, mais aujourd’hui la chimie évolue vers la chimie « verte » ou encore bleu.

Cette nouvelle chimie travaille à réduire et éliminer l’usage de substances néfastes pour les hommes et l’environnement : faire de préférence avec des produits renouvelables , concevoir des produits pouvant se dégrader sans novicité,

On connait déjà les sacs plastiques à partir d’amidon, ou mieux, à partir de chardons sauvages. Les recherches avancent sur des plastiques à base d'algues ou de bactéries nourries de déchets alimentaires, et les algues sont aussi une bonne alternative pour limiter l’engrais azoté.…les travaux dans les laboratoires doivent nous faire quitter l’ère du pétrole dont sont issus les pesticides, les engrais, et nos boites plastiques ...

Le changement ne se fera pas sans à coups, tel les coups de colère de nos agriculteurs conventionnels hier :

Jeudi dernier à Nantes aux Assises des déchets

Brune Poirson, secrétaire d’Etat à la transition écologique, a eu du mal à défendre la consigne pour les bouteilles en plastique, parce que les collectivités se sont organisés jusqu'ici pour les « valoriser » de leur côté.

Du notre, lorsque c’est possible, sautons le plastique en passant au verre : effectuons déjà une transition de nos contenants en plastique vers des contenants en verre, boites comme bouteilles. Et trouvons des alternatives à nos produits chimiques du jardin et de notre maison. Pour notre Maison commune.