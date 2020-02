Ce début d’année 2020 est marqué par de nombreuses échéances et dates qui inquiètent APF France handicap pour la multitude de problématiques abordées en lien avec le quotidien des personnes en situation de handicap dans notre pays.



Parmi ces échéances importantes :



la conférence nationale du handicap qui a eu lieu le 11 février dernier et les élections municipales qui approchent.



Des thématiques d’ordre différents sont abordées lors de ces échéances. Pour évoquer et mieux comprendre les inquiétudes qui animent les membres de APF France handicap non seulement en Indre-et-Loire mais dans toute la France, nous accueillons aujourd’hui Patrick Leproust, membre élu de l’association en Indre-et-Loire."