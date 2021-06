La confiance, une clé pour la naissance avec Sarah Mc Mullin, écrivain et sage-femme

"Je suis née en 74, d’une mère française et d’un père américain. J’ai découvert ma vocation de Sage-femme en devenant maman a 19 ans. J’exerce cette profession depuis 2000. Passionnée de rencontres, d’histoires de naissance, de voyages et de découvertes, j’ai chercher à démultiplier les savoirs pour mieux accompagner l’étape de la maternité. Je pratique et enseigne le yoga et l’acupuncture. J’ai passé ma jeunesse à Paris, et Je vis depuis plus de 20 ans en Occitanie dans un petit village proche d’Uzes. J’ai un mari, 3 filles, 3 chats et une chienne. A travers mon livre, j’ai voulu partager et transmettre des clés issues de mon expérience auprès des femmes enceintes" Sarah Mc Mullin

Sarah Mc Mullin a exercé dans tous les secteurs hospitaliers de la naissance pendant 16 ans où elle a pu développer ses connaissances médicales, techniques et surtout humaines. Au fur et à mesure de son expérience, elle a pu découvrir d’autres méthodes que celles enseignées à l’école de sage-femme. Et a pu les mettre en place à la maternité d’Arles : homéopathie, acupuncture, hypnose et yoga . A partir de 2012, installée en libéral à Uzès, Sarah a accompagné les couples et a mis en place des séances hebdomadaires de yoga pré et post-natal, ainsi que du yoga pour tous. Elle anime un lieu d’accueil parents-enfants pour la Communauté de communes d’Uzès. Et est également formatrice dans le cadre de la formation continue depuis 2016 sur l’examen clinique du nouveau-né en salle de naissance et en initiation à la médecine chinoise.



Au cours de son expérience de sage-femme, Sarah Mc Mullin a remarqué que les mamans qui accouchent de leur premier enfant sont parfois plus passives, acceptant de nombreux conseils, et qu'il faut souvent attendre le troisième enfant pour qu'elles osent faire confiance à leur instinct et qu'elles refusent ce qui ne leur convient pas. Pourquoi devoir attendre d'avoir plusieurs enfants pour être capable de s'affirmer ? Se préparer à ce grand moment qu'est l'accouchement, c'est aussi gagner cette confiance des parents en eux-mêmes.

Sarah Mc Mullin appelle dans cet ouvrage à faire connaissance avec son corps, à l'écouter mais aussi à lui parler (voire à le distraire quand il n'en peut plus), à apprendre quelle est sa force mais aussi les ruses qu'il faut parfois utiliser avec lui. Loin de tout dogmatisme ou de toute idéologie, Sarah Mc Mullin tisse son livre d'histoires belles et émouvantes, et parfois drôles. Dans ces expériences, elle a appris à lire toute la sagesse de la relation que nouent parents et enfants autour de la naissance.

Une relation unique que les parents et les bébés sont les premiers à savoir déchiffrer. Et qu'elle partage ici pour apprendre à vivre la sagesse des naissances. Une préface de la philosophe Vinciane Despret éclaire le sens de cet ouvrage unique et généreux.