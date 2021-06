La consommation excessive d’alcool réduit l’espérance de vie

La consommation excessive d’alcool c’est a dire plus d’un verre par jour pour les femmes et plus d’un verre et demi pour les hommes réduit l’espérance de vie or selon l’OCDE, organisation de coopération et de développement économique un euro investi en prévention dégage jusqu’à 16 euros de retombées positives hors impact sur les entreprises du secteur.