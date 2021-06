La coopérative Initiative et Développement Citoyen et le projet "Second chance"

Cette expérience "Second chance" permet aussi aux jeunes de découvrir de nouvelles opportunités et sources d’inspiration à travers un apprentissage non formel de qualité, tout en approfondissant la cohésion entre les identités et cultures européennes. Les volontaires participent à des ateliers portant notamment sur la protection de l’environnement ou l’impact des déchets. Chacun développe ses compétences sur l’éco-construction afin de redonner une seconde chance aux déchets : un potager a déjà été aménagé avec du bois récupéré et une cabane est en construction.