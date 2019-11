La Côte d'Ivoire

Cette semaine les Echos du CCFD TS avec Faim et Développement, le magazine de reportage de la solidarité internationale, nous emmènent en Afrique, et plus particulièrement en Côte d’Ivoire. Nous nous intéresserons particulièrement à la situation de l’accès à la terre et à ses ressources, et à ses conséquences sur la cohésion sociale en milieu rural. C’est Clémentine Méténier qui nous offre les fruits de son reportage en Côte d'Ivoire