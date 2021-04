Redécouverte de la courgette, fruit populaire, en particulier dans le sud de la France, et qui sent bon les jours ensoleillés. Explications et conseils de notre jardinier fléchois, Sébastien Froger.



La courgette est un légume courant en été, la fleur de courgette est aussi utilisée en cuisine. Les différentes variétés de courgettes sont des cultivars de l'espèce Cucurbita pepo, et de la sous-espèce Cucurbita pepo subsp. pepo dont fait partie aussi la citrouille véritable.



Dans les pays francophones on dénomme le fruit de cette plante par « courgette », car elle est plus allongée et plus petite, qu'une « courge ». Cueillie très jeune, bien avant sa maturité, son nom qui en est le diminutif (formé à l'aide du suffixe -ette)



La courgette appartient à la famille des cucurbitacées. C'est une plante potagère qui pousse au sol ; elle possède de grandes feuilles. Elle a des fleurs de couleur jaune, qui donnent le fruit appelé également courgette. On la cultive en potager ou en serre, selon le mode de production.