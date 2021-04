La Crémerie de l'Aubance poursuit le développement de sa gamme Bio

La crise du Covid a eu des répercussions négatives pour bon nombre d'entreprises alimentaires. La Crémerie de l'Aubance n'a pas dérogée à la règle. Mais après six mois difficiles, l'établissement a su relever la tête. Fort d'un nouvel outil de production ouvert en juin à Brissac et grâce à l'obtention de plusieurs marchés, la société fonctionne de nouveau à plein régime ou presque. Entre 800 000 et 1 million de yaourts produits de façon artisanale sortent chaque année des ateliers de fabrication. William Rivet, gérant de La Crémerie de l'Aubance nous en dit plus au micro de Bastien Lallier.



