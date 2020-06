La crise de 1929 : une piqûre de rappel

Plaident en faveur de cette analyse la différence quant à l'origine de la crise – même si celle de 1929 fait l'objet d'interprétations divergentes –, un recul plus brutal et plus rapide de l'activité économique et une moindre concordance temporelle des cycles entre pays et zones, tant dans leur déroulé que dans l'importance des baisses et remontées de l'activité. Le contexte institutionnel n'est pas le même non plus, heureusement : les banques centrales sont à la manœuvre et les budgets publics plus réactifs. En outre, l'interdépendance des économies est plus forte qu'en 1929.