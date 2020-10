La crise sanitaire fait "exploser" la pauvreté selon le Secours Populaire

La crise sanitaire a creusé les inégalités et privé de travail de très nombreuses personnes. La pauvreté "explose" selon le Secours Populaire.

Le point sur la situation dans la Loire avec Dominique Roche, la Secrétaire Générale de l'antenne ligérienne et Marie Barthas, en charge de la communication et de la jeunesse.

Elles sont les invitées d'Emma Jehl, dans cette émission Tous Ensemble