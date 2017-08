La croisière des guerrières

Clara L'Hostis

Après avoir obtenu son Certificat de compétences de l’Ecole Supérieure de Journalisme Pro, reporter radio à ESJ Pro de Montpellier,en alternance avec Radio Bresse, Clara L'Hostis rejoint en mars 2016, une agence de presse radiophonique sur Toulouse. Depuis le 23 janvier 2017, Clara a rejoint la rédaction locale RCF Méditerranée. Elle prépare et présente l'invité de 7h22, le journal de 8h et le flash de 9h tous les matins, elle réalise également des reportages et des interviews pour alimenter ces différentes tranches d'information.