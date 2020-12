La cuisine centrale du CHU à l'heure de Noël

La cuisine centrale du CHU de Saint-Etienne ne manque pas à l'appel et ses 130 agents réalisent et délivrent quelque 5500 repas quotidiens !

Sylvain SANCHEZ est responsable adjoint à la Cuisine centrale du CHU.

Il a emmené notre journaliste au cœur de cette fourmilière qui fonctionne tous les jours de l'année, y compris pour Noël et le jour de l'an, bien sûr.

Mais pour ces hommes et ces femmes, cuisiniers, préparateurs, magasiniers, transporteurs, serveurs, plongeurs... C'est leur métier et pour eux,le patient est roi ! Et à Noël plus encore qu'à d'autres moments de l'année.