La cuisine de l'été Andrezieux La taverne Thomas Bleuze

Pour cette semaine d'émissions d'été à Andrézieux Boutheon, je vous propose de découvrir un lieu convivial situé en plein coeur du bourg d'Andrezieux! ''La Taverne'', ici on se restaure, on boit un verre entre amis et on assiste à un concert. Pour l'été vous pourrez profiter de la terrasse et Thomas Bleuze propriétaire des lieux saura vous proposer salades, tapas et bien d'autres mets déclinés sur la carte.

Les deux farfadets de légende Lata et Verne créèrent ce lieu de convivialité! Une adresse qu'il faut découvrir inévitablement....