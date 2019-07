La cuisine de l'été à Montrond-les-Bains

Invité : Pierre Alix Pallandre



Allier tradition et modernité, n'est-ce pas une bonne équation pour la gastronomie et la cuisine de l'été ?



Pierre Alix Pallandre nous présente son entreprise qui repose sur une qualité et un savoir-faire familial, son nom de famille est déjà une recommandation à lui tout seul. Mais c'est aussi un jeune chef d'entreprise qui sait s'adapter et se diversifier pour correspondre au plus près à des clients très variés aux attentes forcément très diverses.