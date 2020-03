La cuisson des pâtes (R)

Une Escapade Gourmande qui promet d’être al dente. Quand on est pressé ou qu’on ne sait pas quoi faire à manger, rien de plus simple que de faire des pâtes. C'est vite fait et ça plaît à tout le monde.



Pourtant si on s'intéresse au mode de cuisson, tout se complique… Heureusement, Régine Lacour est allée en cuisine côté français et côté italien pour recueillir des astuces autour de la cuisson des pâtes.