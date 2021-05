A la découverte de Beaurepaire

Commune de 2500 habitants non loin des Herbiers, Beaurepaire conjugue la vie rurale, le dynamisme économique, et une belle idendité patrimoniale et historique. Mais par dessus tout, c'est le bénévolat et l'associatif qui sont les marques de fabrique de Beaurepaire. Avec ses 40 associations, la commune a reçu ainsi du Département, chose rare, deux "double-coeur" via le label Double-coeur. Franck Gauthier, le maire de Beaurepaire est notre guide cette semaine dans "Une commune à la Une".