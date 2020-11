A la découverte de Chantonnay

Chantonnay se découvre par la voix de son maire, Isabelle Moinet. 8760 habitants, une situation idéale au niveau des dessertes routières et ferroviaire, avec des équipements scolaires importants et de belles entreprises, Chantonnay est aussi la porte du bocage avec les belles vallées du Petit Lay et du Grand Lay : le paradis des randonneurs. L'esprit solidaire et la dynamique associative sont aussi très ancrés.