A la découverte de Cugand

Cugand, commune de 3500 habitants et limitrophe de la Loire-Atlantique, se découvre cette semaine avec son maire, Cécile Barreau. L'histoire et les paysages de ce territoire dynamique sont très marqués par la Sèvre nantaise. L'ancien dynamisme entrepreneurial des tanneurs le long de la Sèvre se répète aujourd'hui avec la forte activité économique de Cugand (1400 emplois sur la commune). L'attractivité de Cugand est réelle, grâce à la route et sa gare sncf, et voit l'implantation de nombreuses nouvelles familles.