A la découverte de Dompierre-sur-Yon

Aux portes de la Roche-sur-Yon, la commune de Dompierre-sur-Yon, 4400 habitants, avec son bourg mais aussi ses très gros villages rassemblant une grande partie de la population, garde et cultive caractère et idendité. La commune allie à la fois la nature de la vallée de l'Yon, l'histoire avec le bois des Gâts, et la vitalité économique via des zones économiques comme celle de l'Eraudière. François Gilet, son maire nous fait découvrir sa commune.