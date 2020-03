A la découverte de L'Aiguillon-sur-Mer

L'Aiguillon-sur-Mer, à l'extrême sud de la côte vendéenne et à l'embouchure du Lay, se découvre avec son maire Maurice Milcent. Une commune familiale d'un peu plus de 2000 habitants, qui vit toute l'année, très marquée par la vie agricole, le monde de la pêche, la conchyliculture et la mitiliculture. Le tourisme transforme l'été la physionomie de la commune, qui passe à 15 000 habitants. Une commune marquée également par la tempête Xynthia de 2010. Ses conséquences administratives freinent le développement et la construction.