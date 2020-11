A la découverte de la Bruffière

Située historiquement dans les anciennes marches entre Poitou, Anjou et Bretagne, la Bruffière offre un visage de commune dynamique de jeunes familles et d'actifs. La commune, bien desservie par la route, conserve aussi un caractère nature et authentique : grâce à la vallée de la Sèvre Nantaise, ses petits villages anciens sur ses coteaux, et le bourg lui-même avec sa majestueuse église, ses petites rues et ses vieilles maisons. Jean-Michel Bregeon, son maire, nous fait découvrir la Bruffière cette semaine.